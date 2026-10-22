На пятом Российском винном форуме в Геленджике руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринной представил проект «Вина Краснодарского края», в рамках которого местная продукция продвигается через сезонные акции в торговых сетях и заведениях общепита.