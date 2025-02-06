Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России

Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику.
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