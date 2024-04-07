Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с каналом Dialogue Works выразил мнение, что на фоне нехватки боеприпасов и личного состава Украину ждет быстрый коллапс, а не постепенная капитуляция.
Аналитик Джонсон: Украину ожидает резкий коллапс, а не медленная капитуляция
Комментарии
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Eduard
Тем раньше война закончится.Пожар бензином не гасят!
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15 час.
Eduard
Всех деятелей которые поставляют преступной власти Киева деньги и оружие надо судить с повешеньем.На Украине погибло пол миллиона человек именно из-за них между прочим!
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15 час.
Eduard
Собственно эти придурки не за Украину воюют,её уже продали Европе,но не совсем!Так за что умирать,за Польшу?Мы не поляки и плевать на Польшу и Париж!
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15 час.
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