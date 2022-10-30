Заноза

13 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    " трое суток шагать, трое суток не спать, ради нескольких строчек в газете". Так было и так будет.Немного о СМИ и и...
  • Владимир Терентьев
    Если " грязная бомба" Зеленским будет взорвана - то сотни грязных бомб должны быть взорваны в США, Европе, Великобрит...Попытка ядерного ...
  • Адольф Пешков
    Такое впечатление, что в России сейчас только журналюги и политологи, да форумы, где они состязаются в гадании на коф...Немного о СМИ и и...

Ждём новых «исторических открытий» от фрау Бербок

Ждём новых «исторических открытий» от фрау Бербок

Октавиан Август и подводные лодки Источник фото: rf-smi.ru В борьбе за первенство в политической жизни Древнего Рима Октавиан Август использовал против своего соперника Марка Антония целый флот миниатюрных, но очень мощных атомных подводных лодок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх