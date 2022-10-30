Ждём новых «исторических открытий» от фрау Бербок

Октавиан Август и подводные лодки Источник фото: rf-smi.ru В борьбе за первенство в политической жизни Древнего Рима Октавиан Август использовал против своего соперника Марка Антония целый флот миниатюрных, но очень мощных атомных подводных лодок.
Октавиан Август и подводные лодки Источник фото: rf-smi.ru В борьбе за первенство в политической жизни Древнего Рима Октавиан Август использовал против своего соперника Марка Антония целый флот миниатюрных, но очень мощных атомных подводных лодок.
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