В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

Страна и люди

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция представителей Республиканской партии, касающаяся объявления импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, не окажет влияние на проводимую им политику.