Страна и люди

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В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция представителей Республиканской партии, касающаяся объявления импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, не окажет влияние на проводимую им политику.

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