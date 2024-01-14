Верите в чудеса и экстрасенсов? У вас может развиться опасная магифрения, считает психолог

Людей, пораженных магифренией, в современном мире становится все больше. Этот синдром проявляется у тех, кто слишком сильно верит идеям и представлениям магического содержания, противоречащим научным представлениям.
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