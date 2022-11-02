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Кевин Дюрэнт: «Шокирован увольнением Стива Нэша»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что был удивлен решением клуба отправить в отставку главного тренера Стива Нэша.

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