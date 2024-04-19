В Тамбове состоялся военно-исторический фестиваль "Навеки с Россией"

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся военно-исторический фестиваль "Навеки с Россией", посвященный Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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