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Bloomberg: Руководство США рассматривает проведение секретной операции против Ирана

Bloomberg: Руководство США рассматривает проведение секретной операции против Ирана

Руководство США изучает возможность проведения секретной операции против Ирана на фоне атаки боевиков на военную базу в Иордании, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

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