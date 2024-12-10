Массовые проверки водителей пройдут в Калужской области

Статистика аварий с участием пьяных водителей по-прежнему печальна. В период с 1 января по 4 декабря 2024 года в Калужской области зарегистрировано 56 ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
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