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Газета.ру

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Фон дер Ляйен: Украина запросила у ЕС несколько миллиардов евро на Patriot

Фон дер Ляйен: Украина запросила у ЕС несколько миллиардов евро на Patriot

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина направила Евросоюзу (ЕС) новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовозушной обороны (ПВО), включая ракеты для американских комплексов Patriot.

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