Реформы системы образования повысили эффективность работы вузов

Исследование опубликовано в журнале Vocation, Technology & Education. Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Панова и сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Виктория Слепых проанализировали данные 485 государственных вузов России за период с 2015 по 2023 год, чтобы выяснить результативность реформ системы образования, которые проводятся в стране.