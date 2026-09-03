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Осознанные сны за 200 тысяч и Mortal Kombat на гуслях: чему россияне готовы учиться за большие деньги

Осознанные сны за 200 тысяч и Mortal Kombat на гуслях: чему россияне готовы учиться за большие деньги

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. С началом нового учебного года Life.ru запустил проект «Продленка», посвященный необычным знаниям и навыкам, которые взрослые россияне осваивают уже после окончания школы.

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