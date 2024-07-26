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«Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

«Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

@ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС Tекст: Николай Стороженко Массовое бегство украинских мужчин от мобилизации за границу привело к возникновению в стране не только новых слов («ухилянты»), но и фактически новой отрасли экономики.

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