Daily Moscow

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Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в РФ

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в России. Как заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, в данный момент нет никаких ограничений для отмены моратория на смертную казнь.

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