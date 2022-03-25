Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в РФ

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в России. Как заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, в данный момент нет никаких ограничений для отмены моратория на смертную казнь.
Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в России. Как заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, в данный момент нет никаких ограничений для отмены моратория на смертную казнь.
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