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25-летний британский предприниматель Джеймс Дакомб стал самым молодым self-made-миллиардером Европы

25-летний британский предприниматель Джеймс Дакомб стал самым молодым self-made-миллиардером Европы

Основатель стартапа Olix и медицинского проекта CoMind Джеймс Дакомб вошёл в число наиболее молодых миллиардеров мира, самостоятельно добившихся финансового успеха.

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