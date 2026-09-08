Путин рассказал, что семьи его родителей родом из Тверской области

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королёвым рассказал, что семьи его родителей были родом из данного региона.
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