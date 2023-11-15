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Несекретные материалы

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Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Израильский политолог: У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща Михаил Зубов Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Саймон Ципис Россия уже 19 месяцев втянута в боевые действия на Украине, которые бесконечно продлевает Запад.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща&quot;. У МОСКВЫ ОДНА ПРОБЛЕМА: ЕЁ ЗАСИЛИЕ ТЕЛЬ АВИВОМ!
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19 час.
Владимир Аверков
жидовня хитрит,надеясь на выживание и сохранение государства....но  история неумолима...
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18 час.

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