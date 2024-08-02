МИД КНР: Китай выразил признательность индийской стороне за помощь раненому китайскому моряку

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Китай выразил признательность соответствующим индийским ведомствам и персоналу за помощь, оказанную случайно раненому китайскому моряку, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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