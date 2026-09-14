Нигерия: семь человек погибли и двое получили ранения в результате нападения боевиков на коммерческий автобус на перекрестке Дунгус в Куру, район местного самоуправления Юг Джос (LGA), штат Плато, 13 сентября.
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