В Петербурге отменили выступление Ивана Урганта

Карьера известного шоумена Ивана Урганта стремительно разрушается. Еще совсем недавно он был ведущим популярного авторского шоу "Вечерний Ургант", а теперь пропал с телевидения и практически полностью лишен возможности выступать.
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