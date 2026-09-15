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Татар-информ

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Председатель СТОС рассказала, как нижнекамцы оказывали помощь после атаки БПЛА

Председатель СТОС рассказала, как нижнекамцы оказывали помощь после атаки БПЛА

Нижнекамцы после атаки беспилотников 13 сентября помогали соседям и вместе справлялись с последствиями произошедшего.

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