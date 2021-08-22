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Либерда заверещала, что полиция начала приходить к тем, кто донатил ФБК*

Либерда заверещала, что полиция начала приходить к тем, кто донатил ФБК*

Полиция начала приходить к тем, кто донатил признанному экстремистской организацией ФБК*, утверждает российская либерда.

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Вячеслав Пронин
Прищемили хвост "гадюке" вот и изворачивается,шипит и исходит ядом...Может ,наконец-то,конвульсии!
Владимир Щербина
Два раза прочитал ! Ещё вечером прочитаю. И утром. Праздник души !
степан дунов
Согласен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алекс М
"...Опять скандал, и снова «Альфа-банк», что характерно. Обратите внимание все те, кто ещё продолжает сотрудничать с этой либеральной конторкой". А сейчас по телеящику постоянно идет реклама "Альфа банка" Чего-то я не пойму, где у нас скрываются дидары? В прессе или на телевидении?
степан дунов
Давно пора пригласить нового И В С.
Алекс М
Где же его взять? Ведь нужен не облик, а характер.
Алексей
Личность появится если в социуме появится достаточно сильное желание.
Виктор Геманов
В конце концов, когда же прекратится эта тягомотина с наведением порядка, сколько можно прикрываться положениями составленной иностранцами Конституции о демократии и идеологии?
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