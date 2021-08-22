Либерда заверещала, что полиция начала приходить к тем, кто донатил ФБК*

Сергей ЕПолитикаЛиберда заверещала, что полиция начала приходить к тем, кто донатил ФБК* Полиция начала приходить к тем, кто донатил признанному экстремистской организацией ФБК*, утверждает российская либерда.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВячеслав ПронинПрищемили хвост "гадюке" вот и изворачивается,шипит и исходит ядом...Может ,наконец-то,конвульсии!Владимир ЩербинаДва раза прочитал ! Ещё вечером прочитаю. И утром. Праздник души !степан дуновСогласен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Алекс М"...Опять скандал, и снова «Альфа-банк», что характерно. Обратите внимание все те, кто ещё продолжает сотрудничать с этой либеральной конторкой". А сейчас по телеящику постоянно идет реклама "Альфа банка" Чего-то я не пойму, где у нас скрываются дидары? В прессе или на телевидении?степан дуновДавно пора пригласить нового И В С.Алекс МГде же его взять? Ведь нужен не облик, а характер.ААлексейЛичность появится если в социуме появится достаточно сильное желание.Виктор ГемановВ конце концов, когда же прекратится эта тягомотина с наведением порядка, сколько можно прикрываться положениями составленной иностранцами Конституции о демократии и идеологии?БОБорис ОсиповКомментировать
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