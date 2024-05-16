15 маслкаров, которые больше никому не нужны часть 1 из 2

У маслкаров богатая история и преданные поклонники, но не все модели стареют изящно. Когда-то известные своей мощью и стилем, некоторые маслкары стали пережитками ушедшей эпохи, затмеваемые более желанными моделями.
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