Глеб Никитин провел авторскую экскурсию на нижегородском стенде на выставке-форуме «Россия» 

26 ноября 2023 года в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел авторскую экскурсию в рамках программы «Экскурсия со Знанием», организованной совместно с Российским обществом «Знание».