Глеб Никитин провел авторскую экскурсию на нижегородском стенде на выставке-форуме «Россия» 

26 ноября 2023 года в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел авторскую экскурсию в рамках программы «Экскурсия со Знанием», организованной совместно с Российским обществом «Знание».
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