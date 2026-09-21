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Основатель LVMH выбыл из топ-10 миллиардеров мира

Основатель LVMH выбыл из топ-10 миллиардеров мира

Акции транснациональной компании LVMH (владеет брендами Chaumet, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Louis Vuitton, Hennessy) упали до самого низкого уровня за последние шесть лет.

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