ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Любопытные нынче события происходят. Белоусов только-только вступил в должность Министра Обороны и практически тут же появился документ, о подготовке пересмотра (уточнения) границы России на Балтике.
По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов
Комментарии
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Юрий Белов
А по существу есть что сказать? Пока, кроме злобного шипения - ничего!
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3 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Надежда умирает последней. Надейся и жди, вся жизнь впереди.
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3 час.
ЕС
Елена Свитлик
Юрий . По какому существу? Конкретнее выражайтесь, любой дурак может написать "Выражайтесь по существу";. Какое существо вы от меня хотите? Будем рисовать границы, выяснять кто больше любит Родину, что вы хотите?Люди устали от этого, просто хотят жить, желательно спокойно, всем насрать на прибалтику и её границы. На Аляску то же насрать. Дайте нам пожить немного спокойно. Если такой бодрый иди на штурм, под прилёты́.
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3 час.
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