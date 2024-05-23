По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

ЕС

Елена Свитлик

Юрий . По какому существу? Конкретнее выражайтесь, любой дурак может написать "Выражайтесь по существу";. Какое существо вы от меня хотите? Будем рисовать границы, выяснять кто больше любит Родину, что вы хотите?Люди устали от этого, просто хотят жить, желательно спокойно, всем насрать на прибалтику и её границы. На Аляску то же насрать. Дайте нам пожить немного спокойно. Если такой бодрый иди на штурм, под прилёты́.