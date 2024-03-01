Вместо браков - за решётку: В Гане будут отправлять в тюрьму за гомосексуализм

Парламент Ганы утвердил законопроект о борьбе с ЛГБТ*, который предусматривает тюремное заключение на три года за пропаганду гомосексуализма, за объявление себя гомосексуалистом, за уличение в противоестественных связях и так далее.
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