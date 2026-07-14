Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Ты никто": Кавказец жёстко унизил полицейского – и ничего? Прокуроров силовики боятся больше, чем бандитов

"Ты никто": Кавказец жёстко унизил полицейского – и ничего? Прокуроров силовики боятся больше, чем бандитов

Царьград Коллаж Царьграда Потерявший голову от своей "крутизны" южанин оскорбляет сотрудника полиции и даже пытается на него напасть.

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