Рыбак в Рязанской области обнаружил бивень мамонта длиной 1 метр

В Рязанской области на берегу Оки рыбак нашёл бивень мамонта весом 6 кг и длиной 1 метр. Находка передана в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, эксперты предполагают, что она принадлежала молодому мамонту.
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