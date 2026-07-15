Киев закипает: люди вышли на протесты, в НАТО боятся выхода ситуации из-под контроля

КИЕВ, 15 июля, ФедералПресс. На Украине начинается новый бунт. В Киеве прошла очередная акция протеста: жители вышли на улицы с плакатами, выражая недовольство ухудшением экономической ситуации и действиями властей.
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