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ФедералПресс

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Киев закипает: люди вышли на протесты, в НАТО боятся выхода ситуации из-под контроля

Киев закипает: люди вышли на протесты, в НАТО боятся выхода ситуации из-под контроля

КИЕВ, 15 июля, ФедералПресс. На Украине начинается новый бунт. В Киеве прошла очередная акция протеста: жители вышли на улицы с плакатами, выражая недовольство ухудшением экономической ситуации и действиями властей.

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