Квартирный вопрос или Мы живём в общаге

фото из открытых источников 2005 год. На свет появился я. Мы с папой и мамой живём в общаге, но они собираются взять кредит и купить однокомнатную квартиру.
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