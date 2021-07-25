Позитив для оптимистов

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Квартирный вопрос или Мы живём в общаге

Квартирный вопрос или Мы живём в общаге

фото из открытых источников 2005 год. На свет появился я. Мы с папой и мамой живём в общаге, но они собираются взять кредит и купить однокомнатную квартиру.

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