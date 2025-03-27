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Деанджело набрал 15 очков в 24 матчах за «Айлендерс». Экс-защитник СКА забил 3-й гол в сезоне НХЛ в игре с «Ванкувером»

Защитник «Айлендерс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:5). Также в этой игре американец набрал показатель полезности «минус 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 22:55 (2:52 – в большинстве).

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