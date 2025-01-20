Ночью противник предпринял атаку БПЛА на промышленные объекты Казани. Сообщается об уничтожении системами ПВО одного беспилотника.
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Ночью противник предпринял атаку БПЛА на промышленные объекты Казани. Сообщается об уничтожении системами ПВО одного беспилотника.
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