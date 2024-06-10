Авиация нанесла удар по позициям ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР. Атаку сняли на видео.Воздушно-космические силы России атаковали фугасными авиабомбами посёлок Нью-Йорк в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
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