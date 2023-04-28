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Пригожин и Рамзан встретились, обсудили главный вопрос - Ахматович намекнул, чего ждать

Пригожин и Рамзан встретились, обсудили главный вопрос - Ахматович намекнул, чего ждать

  Если кому-то и под силу изменить ход событий, то исключительно этой «парочке». Они показывают настоящие патриотизм и решительность – больше, чем любой другой человек, находящийся при власти.

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