Пригожин и Рамзан встретились, обсудили главный вопрос - Ахматович намекнул, чего ждать

Если кому-то и под силу изменить ход событий, то исключительно этой «парочке». Они показывают настоящие патриотизм и решительность – больше, чем любой другой человек, находящийся при власти.
Популярные статьи
- "Предатели рядом с нами". Пригожин рассказал, где сидит 5 колонна в России
- Мардану, Козыреву и другим русофобам не по нраву русская повязка на руке Ярослава Дронова. А на руке у наших солдат повязка вас устраивает?
- За чей счёт банкет. Богатые россияне, отчисленные из иностранных вузов, будут бесплатно учиться в России
Свежие комментарии