Бесплатно только на физвос: во сколько обойдется год обучения в бывшем УГПИ

Бесплатно только на физвос: во сколько обойдется год обучения в бывшем УГПИ

Молодой филиал ВГУЭС в Уссурийске начал первый набор абитуриентов на учительские специальности. Не выделив ни на одну из них (кроме физвоспитания) бюджетных мест, вуз озвучил стоимость обучения в год.

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