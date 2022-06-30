«Атлетико» пока не может зарегистрировать Витцеля, так как на 100 млн евро превысил потолок зарплат

«Атлетико» пока не может зарегистрировать экс-хавбека «Боруссии» Акселя Витцеля. Мадридский клуб на 100 млн евро превысил потолок зарплат, и поэтому пока не может регистрировать новичков, сообщил журналист Педро Мората для El Partidazo de COPE.