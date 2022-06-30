Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Атлетико» пока не может зарегистрировать Витцеля, так как на 100 млн евро превысил потолок зарплат

«Атлетико» пока не может зарегистрировать экс-хавбека «Боруссии» Акселя Витцеля. Мадридский клуб на 100 млн евро превысил потолок зарплат, и поэтому пока не может регистрировать новичков, сообщил журналист Педро Мората для El Partidazo de COPE.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх