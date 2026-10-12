Страна и люди
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Страна и люди

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В МВД назвали СМС с просьбой вернуть деньги признаком мошенничества

В МВД назвали СМС с просьбой вернуть деньги признаком мошенничества

Сообщения от незнакомого человека с просьбой вернуть деньги, а также угрозы полицией и обвинения в краже могут быть признаками, что действуют мошенники.

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