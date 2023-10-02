В Пестове за нападение на ребёнка собаки суд взыскал с её хозяйки двадцать тысяч рублей

Как информирует Объединённая пресс-служба судов Новгородской области, в Хвойнинском постоянном присутствии Пестовского районного суда рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Хвойнинского района в интересах несовершеннолетнего о взыскании ко .
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