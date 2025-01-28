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Закон, порядок, государство

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В ЕАО сотрудники Госавтоинспекции задержали иностранного гражданина, незаконно находящегося на территории Российской Федерации

В Биробиджане сотрудники дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования на улице Шолом-Алейхема заметили автомобиль «Ниссан Тиида», водитель которого проехал на красный сигнал светофора.

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