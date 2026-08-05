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Царьград

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Телефон заговорил и вскрыл подробности. Новые подробности убийства русских в Таиланде

Телефон заговорил и вскрыл подробности. Новые подробности убийства русских в Таиланде

В Паттайе требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве русских.Жители Паттайи потребовали самого строгого наказания для мужчин, которых подозревают в убийстве русских туристов — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых.

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