Телефон заговорил и вскрыл подробности. Новые подробности убийства русских в Таиланде

В Паттайе требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве русских.Жители Паттайи потребовали самого строгого наказания для мужчин, которых подозревают в убийстве русских туристов — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых.
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