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Китай

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Страны БРИКС объединяют усилия для борьбы с угрозами безопасности -- Ван И

Страны БРИКС объединяют усилия для борьбы с угрозами безопасности -- Ван И

Санкт-Петербург, 11 сентября /Синьхуа/ -- Страны БРИКС являются важной позитивной, прогрессивной и конструктивной силой на международной арене, поэтому должны совместно реагировать на угрозы безопасности и способствовать построению мира, где царят прочный мир и всеобщая безопасность.

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