Страны БРИКС объединяют усилия для борьбы с угрозами безопасности -- Ван И

Санкт-Петербург, 11 сентября /Синьхуа/ -- Страны БРИКС являются важной позитивной, прогрессивной и конструктивной силой на международной арене, поэтому должны совместно реагировать на угрозы безопасности и способствовать построению мира, где царят прочный мир и всеобщая безопасность.