Какие льготы можно направить на ипотеку. Объясняет эксперт

В 2024 году в России действует несколько льгот, которые отдельные категории граждан могут использовать при оформлении или погашения ипотеки, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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