Штрафы, статус иноагента, запрет на въезд в РФ? Что ждет российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Shutterstock/FOTODOMСегодня 3,7K прочитали Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях.
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