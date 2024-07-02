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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Лев Сивохин
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Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Avia.pro - СМИ "Ты кто такой в меня камера делай, сейчас сломай твой телефон": возмущается ценный специалист, обращаясь к жителю города Оренбург, город, где каждый день как фильм Тарантино: полон неожиданностей, драмы и ярких персонажей.

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Комментарии
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Анатолий Александрович Фаткуллин
Гнать без права возврата, а за преступления сажать по максимуму. Выдворять навсегда и не пускать новых без причин объяснений
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10 час.
Ольга Каширина
А почему  эти люди  везут с собой детей? Почему  этих детей не оставляют в   своей республике, в школах и детских  садах.  А свои зарплаты  среднеазиатские торговцы и рабочие пусть пересылают,  туда откуда приехали.  И контракт на работу  мигрантов обязательно должен быть ограничен  конкретными  сроками.
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7 час.
Лев Сивохин
Депортировать этих недоумков вместе с их родителями на историческую родину без права возвращения. Как известно все тяжкие преступления начинаются с малого.  А от малого до большого один шаг.
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2 мин.

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