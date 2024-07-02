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Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии
Комментарии
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Анатолий Александрович Фаткуллин
Гнать без права возврата, а за преступления сажать по максимуму. Выдворять навсегда и не пускать новых без причин объяснений
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10 час.
Ольга Каширина
А почему эти люди везут с собой детей? Почему этих детей не оставляют в своей республике, в школах и детских садах. А свои зарплаты среднеазиатские торговцы и рабочие пусть пересылают, туда откуда приехали. И контракт на работу мигрантов обязательно должен быть ограничен конкретными сроками.
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7 час.
Лев Сивохин
Депортировать этих недоумков вместе с их родителями на историческую родину без права возвращения. Как известно все тяжкие преступления начинаются с малого. А от малого до большого один шаг.
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2 мин.
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