Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Гнать без права возврата, а за преступления сажать по максимуму. Выдворять навсегда и не пускать новых без причин объяснений

Ольга Каширина

А почему эти люди везут с собой детей? Почему этих детей не оставляют в своей республике, в школах и детских садах. А свои зарплаты среднеазиатские торговцы и рабочие пусть пересылают, туда откуда приехали. И контракт на работу мигрантов обязательно должен быть ограничен конкретными сроками.