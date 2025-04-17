У жителя Лабытнанги за долги забрали пятикомнатную квартиру

У жителя Лабытнанги за коммунальные долги забрали и продали пятикомнатную квартиру. Как сообщает пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО», процесс взыскания был сложный и продолжительный, так как долгое время судебные приставы не могли найти ответчика.
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