Депутат Свищев счел похожими случаи применения допинга Валиевой и Швентек

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил о схожести допинговых дел польской теннисистки Иги Швентек и российской фигуристки Камилы Валиевой и ответил, на какой срок нужно было дисквалифицировать спортсменок.
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