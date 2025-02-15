Трамп раскрыл особенность пошлин против Китая

Трамп назвал рекордными для США импортные пошлины против Китая на $600 млрд Введенные против Китая пошлины являются самыми большими в истории США, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, его слова передает РИА Новости.
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