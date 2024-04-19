Депутаты хотят обязать регионы создавать программы страхования жилья от ЧС

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект , который обязывает региональные органы государственной власти «разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ» страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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