Депутаты хотят обязать регионы создавать программы страхования жилья от ЧС

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект , который обязывает региональные органы государственной власти «разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ» страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС).